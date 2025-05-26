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زعيمة حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان حربا بالوكالة عن الغرب

الإثنين 26 مايو 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيمة حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان حربا بالوكالة عن الغرب



لندن/سما/

أكدت زعيمة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوك في دفاعها عن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وأوكرانيا تحوضان حربا بالوكالة عن الغرب.


وقالت بادينوك في بث قناة "سكاي نيوز": إسرائيل تخوض حزبا بالوكالة لصالح بريطانيا. وكما هو الحال أيضا، فإن أوكرانيا تحوض حربا بالوكالة لصالح أوروبا الغربية ضد روسيا".


وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر داخل حزب المحافظين، أن بعض أعضاء الحزب يرغبون في عودة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لقيادة الحزب بدلا من الزعيمة الحالية كيمي بادينوك، وذلك في ظل التراجع الكبير في شعبية المحافظين.

وفي وقت سابق، لم توافق بادينوك مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف زعيم نظام كييف بالديكاتور. وقالت إن زيلينسكي هو "الزعيم المنتخب ديمقراطيا لأوكرانيا الذي وقف بشجاعة" أمام ما زعمت بأنه "غزو روسيا غير القانوني"

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