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"سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها آليات إسرائيلية بغزة بكمين هندسي

الإثنين 26 مايو 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها آليات إسرائيلية بغزة بكمين هندسي



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من كمين هندسي استهدفت فيه آليات للجيش الإسرائيلي متوغلة في حي الشجاعية شرق غزة.

 

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من كمين هندسي لمجاهديها استهدف آليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق غزة بتشريك وتفجير قنبلة من مخلفات العدو وعبوة ناسفة من نوع ثاقب".

وأبانت اللقطات لحظة قيام مقاتلي "سرايا القدس" بـ"تشريك وزراعة قنبلة من مخلفات العدو وعبوة ناسفة من نوع ثاقب".

كما أظهر الفيديو لحظة "رصد وصول آليات العدو لمحيط الكمين-المقتلة"، بالإضافة إلى "لحظة انفجار القنبلة والعبوة في آليات العدو".

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وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، يعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان، 858 عسكريين، بين ضباط وجنود.

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