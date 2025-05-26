لأول مرة.. الفلسطينيون يحصلون على حق رفع علمهم في منظمة الصحة العالمية

جنيف/سما/

حصل الوفد الفلسطيني على حق رفع علمه في مقر منظمة الصحة العالمية بعد فوز رمزي في تصويت جرى اليوم الاثنين.



وقالت وكالة "رويترز" إن إبراهيم خريشة، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف أعرب عن أمله أن يؤدي هذا التصويت إلى اعتراف أكبر داخل المنظمة الدولية وخارجها.

ووافق الاجتماع السنوي للمنظمة في جنيف بأغلبية 95 صوتا على الاقتراح الذي قدمته الصين وباكستان والسعودية ودول أخرى، في حين اعترضت عليه أربع دول هي إسرائيل والمجر والتشيك وألمانيا، وامتنعت 27 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا في أعقاب محاولة فلسطينية ناجحة للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، كما يأتي وسط مؤشرات على أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.

وفي إشارة واضحة إلى الحرب المدمرة في غزة، قالت مندوبة لبنان رنا الخوري إن نتيجة التصويت تقدم بصيص أمل صغيرا للشعب الفلسطيني الشجاع الذي وصلت معاناته إلى مستويات لا يمكن تحملها".

وعارضت إسرائيل قرار منظمة الصحة العالمية ودعت إلى التصويت عليه. ولم تشارك حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، التي تعتزم الخروج من المنظمة في التصويت.

وعلى الرغم من اعتراف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطينية، فإن معظم القوى الغربية الكبرى وغيرها لم تفعل ذلك، بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

ووافقت فرنسا واليابان على الاقتراح، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة: "إنه مجرد إجراء واحد ورمزي، لكنه دلالة على أننا جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية".

وأضاف: "آمل أن نحصل قريبا على العضوية الكاملة في منظمة الصحة العالمية وجميع هيئات الأمم المتحدة".