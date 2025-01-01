عكرمة صبري: الأقصى مستباح ويعاني من حصار إسرائيلي خانق

أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الاثنين، تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بحق المسجد، قائلا إن “الأقصى يستباح يوميا ويعاني من حصار خانق”.

جاء ذلك عقب اقتحام مسؤولين إسرائيليين، منهم وزير الأمن القومي أيتمار بن غفير، وأكثر من 1400 مستوطن باحات الأقصى، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري.

وفي بيان، قال خطيب الأقصى: “اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الاسرائيلية، وبدأ ينقض على الأقصى دون رادع”.

وعبر عن “أسفه بشدة” لعدم وجود ردود فعل تتناسب مع ما يحدث بحق المسجد المبارك، قائلا إن “الخذلان لفلسطين تجاوز كل التوقعات”.

وتابع: “الاحتلال ماض في مخططاته الممنهجة، والأقصى مستباح يوميا تحت حماية عسكرية مشددة، والمستوطنون لا يكسبون أي حق بما يقومون به من اعتداءات واستفزازات، فالأقصى للمسلمين بقرار رباني”.

وأكد الشيخ صبري أن “المسجد الأقصى يعاني من حصار خانق، حيث يمنع المصلون من الوصول إليه، في سياسة تهدف إلى تفريغ المسجد وتقييد حركة المقدسيين، مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين وحمايتهم عسكريا، في مشهد واضح للانحياز والدعم الرسمي للاعتداءات”.