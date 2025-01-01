المستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا يهاجمان الحكومة: نظام الحكم يتغير أمام أعيننا

القدس المحتلة/سما/

هاجمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، ورئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الحكومة وانتقداها بشكل لاذع من حيث تعاملها بين الجهاز القضائي والمستوى السياسي.

وقالت بهاراف – ميارا، إن "نظام الحكم في إسرائيل يتغير أمام أعيننا"، فيما ذكر عميت أن "جهاز القضاء لن يرضخ للضغوطات. يؤسفني أن أقول إن القضاء يواجه منذ فترة محاولات متكررة لتقويض استقلاليته وإضعافه والحد من قدرته على العمل بشكل مستقل".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إن "تجاهل القانون ملموس تحت رعاية الحرب، هذا ليس تحذيرا من المستقبل إنما هو الواقع الفعلي. نظام الحكم يتغير أمام أعيننا".

ولفتت إلى أن "أحد جوانب تغير الحكم هو تغيير الضوابط والتوازنات، وهو هجوم مستمر على السلطة القضائية واستقلاليتها".

وأوضحت بهاراف – ميارا، أن دورها المهني ليس دعم الدافع السياسي للحكومة الذي لا يتوافق مع القانون، إنما الحفاظ على القانون، وشددت على أن "الادعاء بعدم تعاوننا مع الحكومة منفصل عن الواقع".

وتابعت "نحن بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق إجراءات الحكومة، ولكن هذا لا ينتقص من واجبنا في ضمان تنفيذ السياسة وفقا للقانون".