  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا يهاجمان الحكومة: نظام الحكم يتغير أمام أعيننا

الإثنين 26 مايو 2025 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا يهاجمان الحكومة: نظام الحكم يتغير أمام أعيننا



القدس المحتلة/سما/

هاجمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، ورئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الحكومة وانتقداها بشكل لاذع من حيث تعاملها بين الجهاز القضائي والمستوى السياسي.

وقالت بهاراف – ميارا، إن "نظام الحكم في إسرائيل يتغير أمام أعيننا"، فيما ذكر عميت أن "جهاز القضاء لن يرضخ للضغوطات. يؤسفني أن أقول إن القضاء يواجه منذ فترة محاولات متكررة لتقويض استقلاليته وإضعافه والحد من قدرته على العمل بشكل مستقل".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إن "تجاهل القانون ملموس تحت رعاية الحرب، هذا ليس تحذيرا من المستقبل إنما هو الواقع الفعلي. نظام الحكم يتغير أمام أعيننا".

ولفتت إلى أن "أحد جوانب تغير الحكم هو تغيير الضوابط والتوازنات، وهو هجوم مستمر على السلطة القضائية واستقلاليتها".

وأوضحت بهاراف – ميارا، أن دورها المهني ليس دعم الدافع السياسي للحكومة الذي لا يتوافق مع القانون، إنما الحفاظ على القانون، وشددت على أن "الادعاء بعدم تعاوننا مع الحكومة منفصل عن الواقع".

وتابعت "نحن بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق إجراءات الحكومة، ولكن هذا لا ينتقص من واجبنا في ضمان تنفيذ السياسة وفقا للقانون".

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي كبير يرد على تصريح نتنياهو حول "الصنادل والنعال" ويكشف قدرات كتائب القسام

الاعلام العبري:مبعوث ترامب يُسلم مسؤول إسرائيلي رسالة صارمة من ترامب..

سويسرا تحقّق في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"‭ ‬المدعومة من أمريكا

ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة قادمة مع حماس بشأن غزة

ساعر: وقف المساعدات خطأ فادح عزل "إسرائيل" ونضطر لاستئنافها

وثائق سرية تكشف خطط إسرائيل للسيطرة على المساعدات في غزة بمساعدة أمريكية

رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع تل أبيب للإدارة الأمريكية وتأخير دخول المساعدات إلى غزة

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري:مبعوث ترامب يُسلم مسؤول إسرائيلي رسالة صارمة من ترامب..

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق جنوب غزة

الكشف عن تفاصيل “ورقة جديدة” وضعت على طاولة المفاوضات لوقف حرب غزة.. “حماس” وسط تفاؤل أميركي

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين من دول كبرى

استقالة مُفاجئة للمدير التنفيذي لـ”مؤسسة غزة الانسانية” في ظل اتهامات بارتباطها بإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية