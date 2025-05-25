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نتنياهو: زيني الخيار الأمثل لرئاسة "الشاباك"

الأحد 25 مايو 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: زيني الخيار الأمثل لرئاسة "الشاباك"



القدس المحتلة/سما/

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو على أن تعيين اللواء دافيد زيني هو الخيار الأمثل لرئاسة "الشاباك"، ويجب ألا يتم تأجيل تعيينه لأن البلاد في حالة حرب.

وقال نتنياهو متحدثا من رئاسة الوزراء: "نتنياهو : أنا اعرف زيني منذ ثماني عشر عاما لقد قام زيني باداء مذهل في منصبه السابق  وعندما جاءت الفرصة المناسبة قلت هذا الرجل الأمثل لرئاسة الشاباك ، وهو يرى المشكلة في غزة وبالتالي حل المشكلة..وكل تأجيل لتعيينه ليس في صالحنا فنحن في حالة حرب والقانون ببساطة يقول إن رئيس الوزراء يقدم مرشحه للمصادقة عليه أمام الحكومة".

وأضاف أنه "سيتم فحص أسباب عدم وصول تقارير حساسة إلى مكتب رئيس الوزراء والمستشارة القضائية هي من تواجه الكثير من تضارب المصالح".

وتابع قائلا: "تصريحات غولان تشكل خطرا على دولة إسرائيل وجيشها ونحن نقوم بحرب عادلة ضد حماس".

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