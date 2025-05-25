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أعداد الشهداء في غزة تقترب من 54 ألفا على إثر مجازر وحشية جديدة

الأحد 25 مايو 2025 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعداد الشهداء في غزة تقترب من 54 ألفا على إثر مجازر وحشية جديدة



غزة/سما/

تقترب حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة من 54 ألفا، في أعقاب مجازر وحشية جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، وصل مستشفيات قطاع غزة 38 شهيد، و204 إصابة، علما أن الاحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 53 ألفا و939 شهيدا و 122 و797 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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