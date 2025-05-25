حكومة نتنياهو تدفع بشركة مجهولة لتوزيع المساعدات بغزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اختار الجهة التي ستوزع المساعدات في غزة من وراء ظهر المؤسسة الأمنية من دون مناقصة أو إجراء قانوني سليم.

وبحسب الصحيفة، فقد شكّل طاقم برئاسة السكرتير العسكري لرئيس الحكومة شركة غامضة عديمة الخبرة لتتولى تنسيق العمليات الإنسانية في قطاع غزة، رغم أن الشركة قدّمت نفسها على أنها أمريكية، يقف وراءها أيضًا أطراف إسرائيليون، واتضح أنها تثير العديد من علامات الاستفهام.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختيار شركة SRS في إجراء سري، بدون مناقصة أو إعفاء من مناقصة، وفعليًا دون المرور عبر القنوات الرسمية، مثل منسق أعمال الحكومة في المناطق (الإدارة المدنية) — وهو الجهة التي كانت مسؤولة عن إدخال المساعدات حتى الآن.

وبشكل عام، كما تبيّن، فقد تم تهميش الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن بالكامل من عملية اختيار الشركة، التي تمت بواسطة اللواء رومان غوفمان، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ولفتت الصحيفة إلى أن رجال أعمال تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية إلى جانب ضباط احتياط أصبحوا يشكلون ما يسمى "طاقم غوفمان" الذي دفع باتجاه اختيار هذه الشركة المجهولة.