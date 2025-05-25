  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تأجيل تنفيذ خطة توزيع الغذاء الأميركية في غزة بسبب تحديات لوجستية

الأحد 25 مايو 2025 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل تنفيذ خطة توزيع الغذاء الأميركية في غزة بسبب تحديات لوجستية



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر إسرائيلية إن خطة توزيع الغذاء في قطاع غزة تأجلت عدة أيام، رغم أنها كانت مقررة الأسبوع المقبل، بسبب تعقيدات لوجستية تعرقل افتتاح المراكز الإنسانية المخصصة لهذا الغرض.


وقال مصدر أمني إسرائيلي لموقع "i24NEWS" العبري إن "الاستعدادات الدفاعية تم الاتفاق عليها، كما تم حل مسألة الميزانية"، لكن النقص في التجهيزات والمستلزمات اللوجستية لا يزال يمثل عائقا أمام إطلاق الخطة.

وأشار المصدر إلى أن "المساحة المعقمة"، وهي منطقة سيتم فيها تقديم المساعدات ضمن ظروف أمنية مشددة، لن تفتتح في المرحلة الأولى من البرنامج، لكنها ستدخل حيز التنفيذ لاحقا.

ووفق المعلومات المتاحة، ستعمل الخطة الأميركية لتوزيع الغذاء في غزة وفق آلية منظمة يسمح بموجبها لممثل واحد عن كل عائلة صغيرة بدخول ما يعرف بـ"الخطوط الساخنة" الخاصة بالمساعدات.

ويتم إجراء تسجيل دقيق باستخدام قواعد بيانات منظمات الإغاثة الدولية. وبعد اجتياز إجراءات التسجيل، يحصل ممثل العائلة على حزمة من المواد الأساسية تكفي لتغطية احتياجات أفراد أسرته.

وأكدت المصادر أن إسرائيل ستقوم بمراقبة حركة سكان غزة الداخلين والخارجين إلى هذه المراكز، مع دراسة إمكانية نشر هذه البيانات للعامة. كما ستُتاح، في مرحلة لاحقة، إمكانية البقاء في "المناطق الآمنة" داخل المراكز لأولئك الذين يفضلون ذلك، مع إمكانية جلب أفراد أسرهم المباشرين إلى تلك المناطق.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس

مواجهة حادة بين زيني وهاليفي حول قضية الأسرى في غزة

استشهاد طفل بغزة بسبب الجوع (صور وفيديو)

مروحيات عسكرية تنقل جنودا إسرائيليين جرحى من غزة إلى المستشفيات

موقف ألماني جديد تجاه "إسرائيل".. "نحتاج لمزيد من النقاش الصريح"

حكومة غزة: مجزرة أطفال عائلة النجار جريمة حرب بكل القوانين الدولية (صور وفيديو)

صحيفة أميركية : الكشف عن الخطة السرية لتجاوز حماس في غزة وتجاوز مؤسسات الامم المتحدة..

الأخبار الرئيسية

20250524102853afpp-afp_47yd9t2.h-730x438

وثائق سرية تكشف خطط إسرائيل للسيطرة على المساعدات في غزة بمساعدة أمريكية

6833090f4c59b74c14464f9f

"حرب أهملت المخطوفين وقتلت الأبرياء".. السجن لضابط إسرائيلي رفض الخدمة الاحتياطية

6832ec7f423604605a440ca1

رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع تل أبيب للإدارة الأمريكية وتأخير دخول المساعدات إلى غزة

6832e4784c59b74dc95707a4

حكومة نتنياهو تدفع بشركة مجهولة لتوزيع المساعدات بغزة

photo_2025-05-25_14-31-43

ضابط إسرائيلي كبير يرد على تصريح نتنياهو حول "الصنادل والنعال" ويكشف قدرات كتائب القسام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية