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بمشاركة مصر والسعودية.. مجموعة مدريد تبحث القضية الفلسطينية

الأحد 25 مايو 2025 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة مصر والسعودية.. مجموعة مدريد تبحث القضية الفلسطينية



مدريد/سما/

تستضيف مدريد اليوم الأحد اجتماعا وزاريا موسعا لمجموعة مدريد بمشاركة عدد من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، لبحث سبل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

 

ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من الاجتماع السابق للمجموعة الذي عقد في سبتمبر 2023، بمشاركة إسبانيا وتركيا والنرويج وسلوفينيا وإيرلندا، بالإضافة إلى فلسطين والسعودية والأردن ومصر وقطر والبحرين.  

ويشارك كل من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي الأمير ‎فيصل بن فرحان في أعمال الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة، والتدهور الإنساني الكارثي في القطاع، وآليات ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

كما سيركز الاجتماع على تعزيز الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.  

يذكر أن مجموعة مدريد تعد أحد أهم المنصات الدولية التي تسعى إلى إيجاد حلول سياسية للأزمات، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تجمع دولا ذات تأثير إقليمي ودولي لتعزيز الحلول الدبلوماسية.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

فيما وسع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

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