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الشرطة تشيع جثمان الملازم أول رأفت عيسى في بيت لحم

الأحد 25 مايو 2025 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تشيع جثمان الملازم أول رأفت عيسى في بيت لحم



بيت لحم/ سما/

شيّعت الشرطة، جثمان الملازم أول رأفت عيسى إلى مثواه الأخير في بلدة الخضر غرب بيت لحم، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وقالت الشرطة أن موكب التشييع انطلق من المستشفى الحكومي في بيت جالا، وصولًا إلى مسجد الخضر الكبير حيث أُديت صلاة الجنازة، ثم وُوري الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك في المراسم مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح، ونائبه العقيد علي أبو صبحة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ووضع العميد قنداح إكليلًا من الزهور على القبر باسم مدير عام الشرطة اللواء علام السقا.

كما شارك في مراسم التعازي اللواء علام السقا مدير عام الشرطة

يُذكر أن الفقيد توفي إثر حادث عرضي وقع قبل أيام في بلدة الخضر.

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