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إعلام عبري: "إسرائيل" هاجمت 10 مستشفيات وعيادات خلال أسبوع

الأحد 25 مايو 2025 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: "إسرائيل" هاجمت 10 مستشفيات وعيادات خلال أسبوع



القدس المحتلة/سما/

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 10 مستشفيات وعيادات في قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وكشف تحقيق نشرته الصحيفة الخاصة، السبت، أنّ “10 مستشفيات وعيادات طبية في غزة، تعرضت لهجمات إسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى لخروجها كليًا أو جزئيًا عن الخدمة، ما فاقم بشكل كبير الضغط على ما تبقى من النظام الصحي في غزة”.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي غزة، “شكّل نقطة البداية لتوسيع العملية العسكرية في القطاع (التي تحولت إلى عملية عربات جدعون)، والتي تبعها إطلاق موجة من الهجمات المكثفة على مراكز طبية أخرى في أنحاء القطاع”.

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