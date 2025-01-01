أردوغان خلال لقاء مع الشرع: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، مشددا على أن تركيا ستواصل معارضته.

وذكر بيان للرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان، بحث خلال اجتماع مع الرئيس الشرع، في قصر دولما باهتشي، التابع لرئاسة الجمهورية في إسطنبول اليوم السبت العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء، عن ثقته بأن "أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا"، وأن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا" كما فعلت حتى الآن.

وأضافت الرئاسة التركية في بيانها أن أردوغان قال للشرع الذي قام بأول زيارة له إلى تركيا بعد أن قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، إن "تركيا ترحب برفع العقوبات"، وإنه "من المهم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن يتم حكم البلاد والجيش من مركز واحد".

وشدد أردوغان خلال اللقاء على أن "احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية، أمر غير مقبول، وأن تركيا ستواصل معارضته على كل المنابر".

كما أكد الرئيس التركي، أن العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا سيستمر في التطور، بكافة المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع والنقل، وأن تركيا ستفي بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة، كما فعلت حتى الآن.

بدوره، شكر الرئيس السوري، الرئيس التركي، على دعمه وجهوده الحاسمة لرفع العقوبات.

ورافق الرئيس أردوغان في الاجتماع، وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، ورئيس الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، والمستشار الرئيسي للرئيس أردوغان، لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف شاتاي كيليتش، والمستشار الرئيسي للرئيس سفر توران.

ورافق الشرع وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة.