  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأورومتوسطي": إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدا لطرد جماعي للفلسطينيين

السبت 24 مايو 2025 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأورومتوسطي": إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدا لطرد جماعي للفلسطينيين



غزة/سما/

أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".


وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.

واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.

وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

تلميحات إسرائيلية عن صفقة خفية.. نتنياهو مستعد لوقف الحرب مقابل ضربة لعدوه اللدود

القناة 12 العبرية تنشر معلومات جديدة عن اغتيال محمد السنوار: "خطأ قاتل شجع على استهدافه"

موقع إسرائيلي يكشف ما فعلته "حماس" بجثمان محمد السنوار

رئيس الأركان الإسرائيلي: أدعوا لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق تبادل مع حماس

الطبيبة الاء النجار تستقبل أطفالها أشلاء متفحمين جراء قصف منزلها في خانيونس

الجيش الإسرائيلي: نستعد لحرب واسعة ومتعددة الجبهات بناء على نتائج مفاوضات الملف النووي مع إيران

استطلاع: هذا رأي الإسرائيليين في هدف نتنياهو من حرب غزة

الأخبار الرئيسية

prisoner-exchange-now-ground-730x438

قناة عبرية: إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس

7-49-730x438-1-730x438

من أصول جزائرية وأب لـ11 ابناً… من هو رئيس الشاباك المثير للجدل؟

embassy-attack-victims-730x438

مطلق النار عليهما “هتف الحرية لفلسطين وعلّق صورة طفل فلسطيني”.. من هما موظفا السفارة الإسرائيلية اللذان قُتلا في واشنطن؟

gaza-hospital-inside-730x438

الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى “العودة” شمالي غزة ويستهدف سيارات الإسعاف

وضع لاهداف عسكرية وسياسية ..لازاريني: مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية