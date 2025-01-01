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وضع لاهداف عسكرية وسياسية ..لازاريني: مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح

السبت 24 مايو 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وضع لاهداف عسكرية وسياسية ..لازاريني: مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح



القدس المحتلة / سما/

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح.

وقال لازاريني، في منشور أوردته «الأونروا» على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم: «ليس من الممكن لمنظمة إنسانية تحترم حقاً المبادئ الإنسانية الأساسية، أن تلتزم بمثل هذا المخطط».

وأضاف: «لا أعتقد أن مثل هذا النموذج سينجح، ويبدو أن هذا النموذج قد وُضع أيضاً لدعم هدف عسكري، أكثر من كونه قلقاً إنسانياً حقيقياً».

وتسعى إسرائيل إلى فرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر مراكز تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه إقصاء فئات واسعة من السكان، ولا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية.

وكانت سلطات إسرائيل قد خففت من حصارها على المساعدات الإنسانية الذي استمر نحو 3 أشهر، في بداية الأسبوع، ولكن من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن المساعدات التي تم السماح بدخولها غير كافية.

واستأنفت بعض المخابز في دير البلح وسط قطاع غزة، وفي خان يونس جنوب القطاع، مؤخراً، توفير الخبز باستخدام الطحين الذي تم تسليمه. ومع ذلك، يحذر عمال الإغاثة من أن كميات المساعدات التي وصلت لا تكفي إطلاقاً.

وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو مليوني شخص معرضون لخطر الجوع الشديد والمجاعة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.

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