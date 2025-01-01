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عضو كنيست ليكودي يهاجم "كاتس": هذه حرب خداع وكذبوا علينا بشأن إنجازات الحرب

السبت 24 مايو 2025 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست ليكودي يهاجم "كاتس": هذه حرب خداع وكذبوا علينا بشأن إنجازات الحرب



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عن وقوع مشادات كلامية حادة بين النائب عن حزب الليكود في الكنيست "عميت هليفي"، ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف كاتس، خلال اجتماع عُقد داخل الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن النائب "هليفي" وجّه انتقادات حادة للوزير كاتس، قائلاً له: "أنت لا تفهم شيئًا، ولا توجد أي خطة تثبت إمكانية تدمير حركة حماس".

وفي تصريحات أخرى نقلتها "يديعوت أحرونوت"، قال هليفي: "نخوض حربًا منذ 20 شهرًا بخطط فاشلة، وإسرائيل لا تنجح في تدمير حماس"، مضيفًا: "كنا نعرف في كل الحروب كيف نخضع أعداءنا، لكننا اليوم نعجز عن إخضاع حماس".

وأضاف النائب عن الليكود: "هذه حرب خداع، لقد كذبوا علينا بشأن الإنجازات التي زُعم تحقيقها"، مشددًا على أن الحرب كان يجب أن تُحسم خلال شهرين فقط، قائلاً: "الظروف كانت مهيأة لحسم مبكر، لكن هذا لم يحدث".

بدوره، رد وزير الجيش الاسرائيلي كاتس على هذه الاتهامات بالقول: "هليفي صار يشبه يائير غولان"، في إشارة إلى القيادي السابق في اليسار الإسرائيلي والمعروف بانتقاداته لسياسات الحكومة.

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