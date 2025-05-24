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8 شهداء في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

السبت 24 مايو 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة / سما/

 استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت وسط وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا لعائلة المدهون بحي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد عائلة كاملة من 4 مواطنين (الأب والأم وطفليهما).

وأضافت أن قصفا آخر استهدف منزلا لعائلة جودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا واحدا، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المجدلاوي في محيط مسجد القسام بالنصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات.

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