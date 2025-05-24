سجن ضابط في الجيش الإسرائيلي 20 يومًا لرفضه الخدمة احتجاجًا على حرب غزة

القدس المحتلة / سما/

حُكم على ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بالسجن لمدة 20 يومًا بعد أن رفض الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بسبب معارضته للقتال في قطاع غزة.

الكابتن (احتياط) رون فاينر، قائد فصيلة في الكتيبة 8207 التابعة للواء "ألون" 228، هو عضو في مجموعة "جنود من أجل الأسرى" التي تضم جنود احتياط أعلنوا معارضتهم للعمليات العسكرية في غزة ورفضهم الاستمرار في الخدمة العسكرية.

قال فاينر، وفقًا لموقع "واي نت" الإخباري العبري: "تم الحكم عليّ من قِبل قائد كتيبتي بالسجن لمدة 20 يومًا. كضابط مقاتل خدمت 270 يومًا في الاحتياط منذ 7 أكتوبر، وكنت في الخدمة الاحتياطية لأشهر طويلة مع المخاطرة الدائمة بحياتي والتخلي عن حياتي المدنية. أنا متفاجئ من هذه العقوبة غير المسبوقة وغير المتناسبة".

من جهته، صرح الجيش الإسرائيلي: "الضابط الاحتياطي رفض الانضمام للخدمة لأسباب سياسية، وهو أمر لا مكان له في الجيش. لذلك، تم الحكم عليه ومعاقبته".

وأضاف الجيش أن "الجيش ينظر بجدية إلى رفض الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، ويتم التعامل مع كل حالة على حدة من قبل القادة".

الجدير بالذكر أن لواء ألون يتبع للفرقة 146 المتمركزة في الشمال، ولا يُتوقع أن يُنشر في غزة ضمن العمليات العسكرية الجارية هناك.