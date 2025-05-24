غزة : عشرات الشهداء والجرحى في غزة في مختلف مناطق القطاع..

القدس المحتلة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الثامن والستين لعودة الحرب، مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى. وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 71 مواطناً منذ فجر اليوم الجمعة.

تعرضت مدينة خان يونس لسلسلة من الغارات الجوية التي أدت إلى استشهاد 38 مواطناً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفجر اليوم، ارتقى أربعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس، والشهداء هم أفراد أسرة كاملة: الأب عامر راسم حسن المدهون، وطفليه عبيدة ومحمد، وزوجته إسراء محمد خليل المدهون.

وفي وقت سابق، استشهد ثمانية أطفال فجعت بهم الطبيبة آلاء النجار، طبيبة الأطفال في مستشفى ناصر، والتي استقبلت أطفالها الثمانية أشلاءً متفحمة نتيجة القصف الإسرائيلي، وهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفيان، سيدين، وحمدي النجار.

في وسط قطاع غزة، ارتقى شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف غرفة داخل منزل يعود لعائلة المجدلاوي في مخيم النصيرات، كما استشهدت الطفلة يقين خضر حماد في قصف على منطقة البركة، ليرتفع عدد الشهداء في وسط القطاع إلى تسعة.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة شريتح في قصف على حي الصبرة جنوب المدينة، فيما ارتقى أربعة شهداء في قصف على منطقة الصفطاوي شمال المدينة. وفي ساعات الليل، استشهدت سيدة وابنتها وأُصيب آخرون في قصف على منزل عائلة الحواجري في حي الجرن بجباليا البلد شمال القطاع، كما استشهد مواطن جراء استهداف منزل بالقرب من دوار حلاوة في المنطقة نفسها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 60 شهيداً و185 مصاباً. وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53,822 شهيداً و122,382 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ الثامن عشر من مارس 2025 حتى الآن 3,673 شهيداً و10,341 إصابة.