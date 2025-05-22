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أول فيديو متداول لمطلق النار قرب المتحف اليهودي

الجمعة 23 مايو 2025 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول فيديو متداول لمطلق النار قرب المتحف اليهودي



واشنطن/سما/

تداولت منصات إعلامية فيديو لمطلق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن، ما أدى إلى مقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية.

 

وأظهر المقطع لحظة صراخ المشتبه به "فلسطين حرة" أثناء إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

 

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة أن مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما، منوهة بأنه "ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون".

وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار واعتقله أفراد الأمن لاحقا.

وأكد قائد شرطة واشنطن أن "التحقيقات الجارية ما زالت أولية وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار.. لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".

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