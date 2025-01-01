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موقع إسرائيلي يكشف ما فعلته "حماس" بجثمان محمد السنوار

الجمعة 23 مايو 2025 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إسرائيلي يكشف ما فعلته "حماس" بجثمان محمد السنوار



القدس المحتلة/سما/

نقلت قناة i24 news الإسرائيلية عن مصدرها أن "حركة "حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس، ودفنته مؤقتا في نفق بمنطقة دير البلح".

وحسب مصدر عربي للقناة فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار، هو عز الدين الحداد، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته.

وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

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