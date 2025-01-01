  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: 13 مدينة جديدة و5 مناطق صناعية بالضفة المحتلة ..

الجمعة 23 مايو 2025 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 13 مدينة جديدة و5 مناطق صناعية بالضفة المحتلة ..



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي اسحاق جولدكنوبف ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان عن ميزانية قدرها 30 مليون شيكل من أجل البدء في مخططات إقامة 13 مدينة جديدة و5 مناطق صناعية في شمال الضفة الغربية في إطار خطة "مليون يهودي في السامرة" التي أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة قبل نحو عام.

الإعلام العبري أشار إلى أنه سيتم إعداد ميزانية التخطيط من قبل وزارة البناء والإسكان وبمساعدة وزير المالية سموتريتش.

يذكر أن خطة "مليون يهودي في السامرة" هي خطة بقيادة رئيس مستوطنات شمال الضفة دقان وتم صياغتها من قبل متخصصين في المجلس وخبراء خارجيين، بما في ذلك مهندسين ومعماريين وجغرافيين ومستشارين حيث قاموا بإعداد خطة مهنية عملية من أجل الوصول إلى مليون ساكن إسرائيلي في شمال الضفة بحلول عام 2025.

الأكثر قراءة اليوم

السعودية وفرنسا تعدان خطة لنزع سلاح حماس وتحويلها إلى تنظيم سياسي بحت..

تفريغ شمال القطاع هدف مركزي ..جيش الاحتلال يكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بالفرقة 98 لتوسيع العدوان في غزة

نتنياهو يعلن إن إسرائيل مستعدة لصفقة تؤدي لوقف نار مؤقت بغزة

مرشح سارة المفضل..نتنياهو: سيتم تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك

نائب جمهوري يدعو إلى قصف غزة نووياً : فلسطين "قضية شريرة"

ديرمر ورئيس الموساد الى روما لمناقشة صفقة الاسرى والنووي الايراني..

الأخبار الرئيسية

قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران سلّموا السلاح بـ”الكامل” للسلطات السورية الانتقالية وغادروا دمشق بعد التضييق عليهم ومُصادرة مُمتلكاتهم

عائلات مُسحت من السجل المدني.. 55 شهيدًا وعشرات الإصابات بمجازر إسرائيلية في غزة

مفوض الأونروا: إمدادات الطعام نفذت في غزة و يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال محمد السنوار وقيادات من كتائب القسام في نفق خانيونس

11 شهيدا بينهم أطفال ونساء في مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية