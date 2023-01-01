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حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة ترتفع الى 53,822 شهيدا و122,382 مصابا

الجمعة 23 مايو 2025 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة ترتفع الى 53,822 شهيدا و122,382 مصابا



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,822 شهيدا، و122,382 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 3,673 شهيدا، و10,341 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60 شهيدا، و185 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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