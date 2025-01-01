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الاحتلال : إدخال 107 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الجمعة 23 مايو 2025 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : إدخال 107 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



غزة / سما/

 أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، إدخال 107 شاحنات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إنه بناء على توصية المستويات المهنية التابعة للجيش وإيعاز المستوى السياسي، تم أمس (الخميس) نقل 107 شاحنات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن المساعدات تشمل الطحين والمواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية.

وأشارت الى أن الشاحنات، التي تنقل المساعدات قد خضعت لتفتيش أمني صارم من قبل أفراد سلطة المعابر البرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيسعى لتيسير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس.

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