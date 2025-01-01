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المستوطنون يحرقون منازل ومركبات المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت

الجمعة 23 مايو 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يحرقون منازل ومركبات المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت



سلفيت/ سما/

أحرق المستوطنون، فجر اليوم الخميس، منازل ومركبات المواطنين، في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد مواطنون أن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة "البقعان" بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل والمركبات، والاشجار، وإلحاق أضرار جسيمة.

وأضافوا ان جنود الاحتلال قاموا باطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتيه والغازيه تجاه المواطنين الذين تصدوا لهجات المستوطنبن.

وخلال التصدي لهجوم المستوطنين، أصيب عدد من المواطنين برضوض وجروح طفيفة، وتمت معالجتهم ميدانيا.

ولا يزال الاعتداء مستمرا حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وسط حالة من التوتر والاستنفار في البلدة.

يُشار إلى أن بلدة بروقين تخضع لحصار مشدد واعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين لليوم التاسع على التوالي.

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