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مدير بعثة الصليب الأحمر يطّلع على احتياجات الهلال الأحمر في غزة ويؤكد دعم الجهود الإنسانية

الخميس 22 مايو 2025 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير بعثة الصليب الأحمر يطّلع على احتياجات الهلال الأحمر في غزة ويؤكد دعم الجهود الإنسانية



غزة/سما/

استقبل اليوم الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، السيد جوليان ليرسون، مدير بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والوفد المرافق له، في مقر الجمعية في غزة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في محافظات قطاع غزة، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.

حيث وقف الوفد عن كثب على أهم الاضرار التي لحقت بمقر الجمعية، وعمليات الترميم التي تجري هناك، بالإضافة لمتابعة سير العمل في مستشفى القدس التابع للجمعية غزة، حيث تم زيارة كلاً من أقسام الاستقبال والطوارئ، والمختبر، والعمليات، والقسطرة القلبية، والاشعة، وأقسام المبيت.

هذا وتوجه الوفد الزائر أيضا الى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية في منطقة السرايا بغزة، حيث اطلع على الأجهزة الطبية المستخدمة، والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضى والمصابين، كما استمع من فريق العمل هناك لأهم التحديات والتطلعات.

من ناحيته أكد الدكتور حيدر القدرة، على أهمية العمل للمساعدة في ادخال المعدات الطبية والمولدات الكهربائية، والأدوية والمستلزمات لضمان استمرار العمل في مرافق الجمعية، لاسيما في ظل الظروف الصعبة، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية، والنقص الحاد في الإمكانيات والموارد الطبية، بسبب اغلاق المعابر، ومنع الامدادات الإنسانية من الدخول الى قطاع غزة.

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