  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن واصابة مستوطن بجراح..

الخميس 22 مايو 2025 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن واصابة مستوطن بجراح..



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه.

ولاحقا أعلن الجيش اعتراض الصاروخ، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة حيتس للدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي خلال توجهه لملجأ عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثيفي اليمن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن الحوثيون عشرات
الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل وسفنا مرتبطة بها.

الأكثر قراءة اليوم

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

"رويترز": بمبادرة من الرئيس الشرع.. سوريا سلّمت أرشيف إيلي كوهين لـ"إسرائيل"

بزشكيان يشن هجومًا حادًا على ترامب: أنتم أسوأ اللصوص على وجه الأرض

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة ودخول بطيء للمساعدات إلى قطاع غزة

IMG_9870

واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

20250519121120afpp-afp_47ac863.h-730x438

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

20250521082447

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

682e039142360463c9767a87

"إسرائيل هيوم": تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق للتعاون العسكري في سوريا لمنع أي احتكاك بين الجانبين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية