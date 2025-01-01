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الجيش الإسرائيلي يصدر تحديثا لعملية "عربات جدعون"

الأربعاء 21 مايو 2025 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر تحديثا لعملية "عربات جدعون"



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بيانا، أعلن فيه عن آخر مستجدات عملية "عربات جدعون" التي يشنها مؤخرا في قطاع غزة.


وقال الجيش الإسرائيلي، إن "قواته هاجمت أكثر من 115 هدفا تم استهدافها في أنحاء قطاع غزة خلال خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وذلك في إطار عملية "عربات جدعون".

وأضاف أن "طائرة تابعة لسلاح الجو، قامت وبتوجيه من قوات فرقة 162، باستهداف وتصفية المدعو محمد شاهين، أحد عناصر النخبة في كتيبة شرق جباليا التابعة لحماس".

وزعم البيان أن "شاهين تسلل إلى داخل إسرائيل وشارك حماس في هجوم 7 أكتوبر".

وأضاف البيان أنه "خلال الساعات الأخيرة، هاجم سلاح الجو أكثر من 115 هدفا في أنحاء قطاع غزة، من بينها: منصات إطلاق، مبان عسكرية، أنفاق، خلايا، وبنى تحتية عسكرية إضافية".

كما أكد أنه "بالتزامن مع الغارات الجوية، نفذت قوات سلاح البحرية غارات بالتعاون مع القوات البرية على أهداف في شمال قطاع غزة".

وعملية "عربات جدعون" هي حملة عسكرية برية إسرائيلية واسعة النطاق انطلقت في مايو 2025 ضد قطاع غزة.

وتهدف العملية إلى السيطرة التدريجية على كامل القطاع وتقسيمه، وتدمير البنية العسكرية لحركة حماس، وإخلاء السكان من مناطق القتال باتجاه الجنوب، مع فرض وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.  

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