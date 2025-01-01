الفاتيكان/سما/

ناشد البابا ليو الرابع عشر إسرائيل اليوم الأربعاء السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "أكثر إثارة للقلق والحزن".

البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

البابا ليو الرابع عشر

وقال البابا خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "أجدد ندائي الحار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العادلة وإنهاء الأعمال العدائية التي يدفع ثمنها الأطفال وكبار السن والمرضى".

وانتخب ليو، الكاردينال السابق روبرت بريفوست، زعيما للكنيسة الكاثوليكية في 8 مايو خلفا للبابا الراحل فرنسيس. وقد ذكر الوضع في غزة عدة مرات خلال الأسابيع الأولى من حبريته.

وفي رسالته الأولى يوم الأحد 11 مايو، دعا البابا الجديد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.