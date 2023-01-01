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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121.688 مصابا

الثلاثاء 20 مايو 2025 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121.688 مصابا



رام الله / سما/

- ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,573 شهيدا، و121,688 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، بأن من بين الحصيلة 3,427 شهيدا، و9,647 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 87 شهيدا، و290 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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