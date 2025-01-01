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الأمم المتحدة تحصل على موافقة لإدخال 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة

الثلاثاء 20 مايو 2025 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تحصل على موافقة لإدخال 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة



جنيف/ سما/

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة حصلت على إذن من إسرائيل لإدخال نحو 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة اليوم.

وقال جينز لارك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إفادة صحفية في جنيف: "طلبنا وحصلنا على إذن لإدخال عدد أكبر بكثير من الشاحنات اليوم مقارنة بالأمس". وعندما سئل عن العدد الدقيق، أجاب: "حوالي 100".

بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، وافقت إسرائيل أمس على دخول تسع شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم - ولكن وفقا لاركا، فإن خمس شاحنات فقط دخلت غزة بالفعل.

وأضاف لاركا "الخطوة التالية هي جمع البضائع من الشاحنات، وبعد ذلك سوف نقوم بتوزيعها باستخدام النظام الحالي - النظام الذي أثبت كفاءته". وأضاف أن الشاحنات تحتوي على أغذية أطفال ومنتجات غذائية للأطفال.

وقال مسؤول صحي من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المؤتمر الصحفي نفسه إن معدلات سوء التغذية في غزة ارتفعت أثناء الحصار الإسرائيلي وقد تزيد بسرعة إذا استمر نقص الغذاء.

وقال أكيهيرو سيتا، مدير إدارة الصحة في الأونروا: "لدي بيانات حتى نهاية شهر أبريل، وهي تظهر زيادة في سوء التغذية". "والخوف هو أنه إذا استمر النقص الحالي في الغذاء، فسوف نشهد زيادة متسارعة - ومن ثم سنخرج عن السيطرة."

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