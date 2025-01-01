  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

الثلاثاء 20 مايو 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل



بروكسل/ وكالات /

 يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية العدوان المتواصل في قطاع غزة.

ونقلا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري سبل الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إمكانية تعليق الاتفاقية، أو فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك التقارير عن عمليات تهجير قسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية. 

وقد دعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا إلى مراجعة الاتفاقية، مشيرة إلى ضرورة تقييم التزام إسرائيل بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

كما أعربت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، في بيان مشترك يوم أمس، عن قلقها العميق إزاء تصاعد العدوان على قطاع غزة.

ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.

الأكثر قراءة اليوم

"مكان": لاعب جديد يأخذ مكان قطر ومصر في مفاوضات صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس (صورة)

الإعلام العبري : مصر تستعد لمواجهة عسكرية ضد إسرائيل ..

"إسرائيل" تكشف طبيعة "أول شحنة مساعدات" تدخل غزة منذ 2 مارس

نتنياهو يتمسك بإبادة واحتلال غزة ويقر بضغوط خارجية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع

سموتريتش: سنسوي كل غزة بالأرض كما فعلنا في رفح

نتنياهو يرد على زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا: "يقدمون مكافأة ضخمة لحماس"

مؤرخٌ صهيونيٌّ: إسرائيل تحولّت لعبءٍ على واشنطن ودون سلاحها لا يمكن الاستمرار بالمعارك

الأخبار الرئيسية

قطر : مفاوضات غزة فشلت والفجوة جوهرية بين الطرفين وسلوك إسرائيل العدواني يقوّض فرص السلام

الصفقة السرية بين نتيناهو وسموتيرش : مستوطنات جديدة بالضفة مقابل مساعدات لغزة

رئيس حزب الديمقراطيين في اسرائيل "يائير جولان" : الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية

اسرائيل: المفاوضات معقدة والجيش يستعد لتكثيف الهجمات على قطاع غزة خلال الساعات القادمة

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر إسرائيلية مروعة فجرا بقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية