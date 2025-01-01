وزير إسرائيلي: سنضم أراضي بغزة إذا لم تعد حماس المحتجزين وتغادر

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار قوله إن إسرائيل ستضم أراضي بقطاع غزة إذا لم تعد حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين وتغادر إلى الأبد على حد تعبيره.

وزعم أن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل حدوث مجاعة بغزة لأنها ستخسر الدعم الدولي.

وأشار ميكي زوهار-وفق صحيفة جيروزاليم بوست- إلى أن الوقت ليس مناسبا لضم الضفة الغربية، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتيح فرصا لتحقيق ذلك على حد تعبيره.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن من مصلحة واشنطن ضمان احتفاظ إسرائيل باليد العليا في حربها مع إيران، وأشار إلى أن تل أبيب وواشنطن شركاء "ولدينا بعض الخلافات لكنني أعلم أن ترامب سيدعمنا دائما".