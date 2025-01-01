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الأمم المتحدة: 9 شاحنات مساعدات إلى غزة قطرة في محيط

الثلاثاء 20 مايو 2025 02:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 9 شاحنات مساعدات إلى غزة قطرة في محيط



غزة/سما/

قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن سماح إسرائيل لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة، لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل.


وأوضح في بيان أن "إسرائيل سمحت لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد حصار شامل دام 11 أسبوعا".


وأضاف: "هذا لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل، ويتعين السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، بدءا من صباح الغد".

وأكد أنه "للحد من أعمال النهب، يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات، ويجب السماح للعاملين في المجال الإنساني باستخدام طرق عديدة. كما ينبغي أن تكتمل الاستجابة الإنسانية بالسلع التجارية".

يأتي ذلك بعد أن اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على السماح بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى القطاع المحاصر استجابة للقلق العالمي.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات إنسانية، من بينها أغذية للأطفال، سمح لها بدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

هذا وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر يوم الاثنين، بأن مقربين من الرئيس دونالد ترامب يقولون لإسرائيل "سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب".

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