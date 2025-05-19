"حماس" تطالب بفتح تحقيق دولي فوري بعد تصريحات سموتريتش

غزة/سما/

اصدرت حركة "حماس" تصريحا صحفيا طالبت عبره بإجراء مساءلة قانونية فورية وفتح تحقيق في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش التي توعد فيها بتسوية غزة بالأرض.



وأكدت "حماس" أن تصريحات سموتريتش تظهر سعي حكومته لتدمير ما تبقى من قطاع غزة، ودفع سكانه للهجرة، كما أنها تمثل اعترافا صريحا وجديدا بارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وبنية مبيتة لا تقبل التأويل، حسب البيان.



وشددت الحركة على أن "هذا التصريح العلمي يجب أن يكون محل مساءلة قانونية فورية، ووضعه برسم مؤسسات العدالة الدولية، وفي مقدمتها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتوثيق وفتح تحقيق فوري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات الإجرامية، وعلى رأسهم قادة الاحتلال الفاشي، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وجاء هذا البيان ردا على تصريح لسموتريتش قال فيه: "كما سوينا رفح بالأرض سنسوي كل قطاع غزة".