رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل هي مشكلة المنطقة الأولى ومحور الأزمات فيها

طهران/سما/

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الاثنين، إن إسرائيل هي مشكلة المنطقة الأولى ومحور الأزمات فيها.



وأضاف محمد باقر قاليباف في ختام "منتدى طهران للحوار" يوم الاثنين أن إسرائيل تجر المنطقة إلى الفوضى.

وأكد أن إسرائيل تحاول تقديم نفسها كجزء من الحل، مشيرا إلى أن العالم اليوم يسعى لإدانة النظام في تل أبيب.

وذكر أن تصرفات إسرائيل في المنطقة زادت من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وأوضح قاليباف أن إسرائيل ترى ملاذها في انعدام الأمن في دول المنطقة، وهذه السياسة تعتبر تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليمي.

وتابع رئيس البرلمان حديثه بالإشارة إلى طبيعة اللعبة الصفرية التي أطلقتها إسرائيل في المنطقة، قائلا "إن هذه السياسة تشكل عائقا أمام التعاون الإقليمي وحل الأزمات القائمة".

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واختتم يوم الاثنين "منتدى طهران للحوار" الذي انعقد لمدة يومين في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، وشارك فيه ضيوف ووفود من 53 دولة.