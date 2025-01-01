الجيش الإسرائيلي يكشف مجريات عملية "عربات جدعون" بغزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه استهدف 160 هدفا في غزة خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن "عملية عربات جدعون" مستمرة في القطاع.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، "نواصل العمل في أنحاء قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون"، وقد هاجم سلاح الجو خلال الساعات الأخيرة، أكثر من 160 هدفا في أنحاء قطاع غزة".

وأضاف أنه "في شمال القطاع، تم استهداف خلايا مخربين، ومواقع إطلاق مضادة للدروع ومبان عسكرية، أما في وسط القطاع، فقد تم استهداف مسارات تحت أرضية ومستودع وسائل قتالية".

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه في جنوب القطاع، "فقد تم استهداف خلايا مخربين، مبان عسكرية، ومواقع إطلاق مضادة للدروع، ومبان مفخخة. كما تم استهداف غرفة عمليات وموقع مضاد للدروع تابعين للمنظمات في القطاع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستسيطر على كافة مناطق قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إن هناك "قتالا ضخما ومكثفا يدور في القطاع"، مشيرا إلى أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي يقومون بعمل عظيم هناك بما في ذلك هذا الصباح لكن لا أستطيع الخوض في التفاصيل".

وأضاف نتنياهو: "قررنا إدخال الحد الأدنى من المساعدات إلى غزة خلال الحرب لكننا اكتشفنا أن حماس تستولي عليه فأوقفناه".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو أبلغ وزراء الكابينيت أنه يخشى من فقدان دعم الجمهوريين لإسرائيل إن لم تدخل مساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يعتزم المصادقة على عدد قليل من الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة".

من جهته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن سكان غزة سيصلون إلى جنوب القطاع ومن هناك سيغادرون إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.

وقال نتجه إلى احتلال كامل لقطاع غزة بعد أن حولناه إلى مكان مدمر غير صالح للعيش، ونقوم بتدمير كل ما تبقى من قطاع غزة وجيشنا لا يترك حجرا على حجر.