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الاحتلال يهدم منزلا في بروقين غرب سلفيت

الإثنين 19 مايو 2025 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في بروقين غرب سلفيت



سلفيت/ سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، منزلا في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة الشياب بالجهة الشمالية من البلدة،
وقامت بهدم منزل المواطن أحمد حسن الطلالقة، مشيرا ان المنزل مكونا من 3 طوابق، الطابق الأول ماهولا بالسكان .

ونوه صبره إلى ان الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة بروقين لليوم السادس على التوالي، حيث تشهد عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، والتنكيل بالمواطنين والتحقيق معهم ميدانيا.

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