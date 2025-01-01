نتنياهو يعلن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة اسبوع

القدس المحتلة / سما/

وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري على خلفية الضغوط الأمريكية لمنع حدوث أزمة في القطاع.

وخلال اجتماع الكابنيت الحربي والسياسي، تقرر أن المساعدات الإنسانية ستدخل غزة. وقال نتنياهو: "ستدخل إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم تفاقم أزمة مجاعة في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد اتخذ القرار بناء على توصية من الجيش، للسماح بتوسيع نطاق القتال، "وحتى لا تتطور أزمة جوع في غزة".

وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتصويت لكن نتنياهو رفض وقال إنها ضغوطات أمريكية.

وفي النهاية، تقرر أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، خلافاً لرأي عدد كبير من أعضاء الحكومة، ومن دون إجراء تصويت على الأمر.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فإن قرار إدخال المساعدات إلى غزة هو في الواقع حل مؤقت للأيام القادمة، إلى أن تتمكن شركة الأمن الأميركية من البدء في توزيعها في المنطقة الإنسانية، وليس قبل 24 مايو/أيار.

تقرر إدخال المساعدات إلى مناطق إضافية، ولكن ليس إلى الأماكن التي تشهد قتالا وسيبدأ توزيع المساعدات على الفور.

وعلق مسؤول إسرائيلي على القرار قائلاً: "هذا إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريباً حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع، والتي سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية للجيش، وستديرها شركات مدنية أميركية.