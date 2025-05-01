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بيان "حماس" بعد استشهاد 5 صحفيين وأفراد من عائلاتهم في غزة - سما الإخبارية

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بيان "حماس" بعد استشهاد 5 صحفيين وأفراد من عائلاتهم في غزة

الأحد 18 مايو 2025 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان "حماس" بعد استشهاد 5 صحفيين وأفراد من عائلاتهم في غزة



غزة/سما/

دانت حركة "حماس"، "المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 5 منهم في قصف متزامن على قطاع غزة طال منازلهم وخيامهم فجر اليوم الأحد".

 

وجاء في بيان "حماس": "يرتكب جيش الاحتلال الفاشي جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ضمن مسلسل الملاحقة وعمليات القتل المتواصلة للصحفيين العاملين في قطاع غزة، ويستهدف في عملية متزامنة ومقصودة خمسةً من الصحفيين".

من الصحفيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة - 18 مايو 2025

وأتى بيان الحركة على أسماء الضحايا الصحفيين وهم: "الشهيد الصحفي، عزيز الحجار، الشهيدة الصحفية، نور قنديل، الشهيد الصحفي، عبد الرحمن العبادلة، الشهيد الصحفي، خالد أبو سيف، الشهيد الصحفي، أحمد الزيناتي".

 

وأكدت "حماس" أن مقتل الصحفيين جاء بعد قصف منازلهم وخيامهم فجر اليوم، ما أدى إلى مقتلهم مع أطفالهم وعائلاتهم، في جريمة مركبة تجسد وحشية هذا الكيان الفاشي، حسب بيان.

وأضاف البيان: "إن استمرار استهداف الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي، يؤكّد رسالة الاستخفاف التي تبعث بها حكومة الاحتلال الفاشي إلى العالم والمنظومة الأممية ومؤسساتها وقوانينها".

وأردف: "من المستهجن أن يقف العالم عاجزا عن وقف جرائم حرب غير مسبوقة ترتكب منذ أشهر على الهواء مباشرة بحق مدنيين أبرياء، ومنها الاستهداف الممنهج للصحفيين، كعقاب لهم على أدائهم رسالتهم المهنية والأخلاقية، حتى استشهد منهم 220 صحفيا".

واختتم البيان: "نطالب المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية، والصحفيين حول العالم، بالتضامن مع الصحفيين العاملين في قطاع غزة، وحمل رسالتهم إلى العالم، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال ومحاولته طمس حقيقة ما يرتكبه من انتهاكات، وإفشال أهداف جريمته المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين".

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