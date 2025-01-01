  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" البرية داخل قطاع غزة

الأحد 18 مايو 2025 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" البرية داخل قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون" البرية في عدة مناطق داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".

وأضاف :"خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدف لحماس في أنحاء قطاع غزة وذلك بهدف تشويش استعدادات الحركة ودعمًا للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع. 

وتابع: "‏يواصل سلاح الجو دعمه المتواصل للقوات البرية العاملة في قطاع غزة. 

وواصل: "حتى الان قضت القوات على عشرات الارهابيين ودمرت بنى تحتية ارهابية فوق وتحت الأرض وتمكنت من الاستيلاء على مناطق مسيطرة في أنحاء قطاع غزة. ..سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الارهابية لحماية مواطني دولة إسرائيل..

الأكثر قراءة اليوم

محمد السنوار يراسل”غرفة “الوسطاء”: نستشهد ولن نرحل.. الكتائب لن تسلم سلاحها

تعليق أميركي "رسمي" بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا

تعثر مفاوضات الدوحة

الاعلام العبري يكشف : هذا ما حصل مع محمد السنوار !!!

مفاوضات الدوحة: ساعات حاسمة و"ضمانات أميركية أكثر جدية" للتوصل إلى اتفاق

بن غفير يتحدث عن سبب مرونة حماس في مفاوضات قطر

موقع لبناني يكشف هوية شخصية معروفة تجسست لصالح إسرائيل وأطاحت برؤوس حزب الله

الأخبار الرئيسية

بأي شروط؟.. نتنياهو يدعي بحث خيار وقف الحرب ضمن مفاوضات الدوحة

20250518040521

معطيات الجيش الإسرائيلي تخفي إصابة 10 آلاف جندي خلال الحرب

كاتس يزعم : جميع المؤشرات تؤكد اغتيال محمد السنوار

اجتماع إسرائيلي حاسم بشأن الصفقة وبن غفير يطلب عودة الوفد المفاوض : إذا لم نتمكن من تدمير حماس سنسقط الحكومة..

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 53,339 شهيدا و121,034 مصابا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية