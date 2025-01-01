الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" البرية داخل قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون" البرية في عدة مناطق داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".

وأضاف :"خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدف لحماس في أنحاء قطاع غزة وذلك بهدف تشويش استعدادات الحركة ودعمًا للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع.

وتابع: "‏يواصل سلاح الجو دعمه المتواصل للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وواصل: "حتى الان قضت القوات على عشرات الارهابيين ودمرت بنى تحتية ارهابية فوق وتحت الأرض وتمكنت من الاستيلاء على مناطق مسيطرة في أنحاء قطاع غزة. ..سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الارهابية لحماية مواطني دولة إسرائيل..