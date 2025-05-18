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الصحة تعلن خروج كافة مستشفيات الشمال عن الخدمة

الأحد 18 مايو 2025 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعلن خروج كافة مستشفيات الشمال عن الخدمة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 18 مايو 2025، إخراج المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة عن الخدمة، لتصبح كافة المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة، أن تكثيف محاصرة الاحتلال بالتغطية النارية للمستشفى الأندونيسي ومحيطه، ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية أخرج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة.

وبعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة تصبح جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة.

وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويطلق الرصاص الحي على كل من يتحرك حوله أو في باحاته.

وأشارت المصادر، إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بالرصاص قسم العناية المركزة وأصابت مريضين أثناء محاولتهما الخروج من المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن هناك حالة من الذعر والارباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة.

وأكدت أن الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وناشدت، كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.

وشددت المصادر الطبية، أن الأوضاع صعبة أيضا في مستشفى العودة في تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ولا يختلف حاله عن الأوضاع في المستشفى الاندونيسي.

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