الشرطة: القبض على اثنين من أخطر المطلوبين في مخيم عسكر بنابلس

نابلس / سما/

قبضت الشرطة، فجر اليوم الأحد، على اثنين من أخطر المطلوبين للقضاء، في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، بعد ورود معلومات دقيقة ومؤكدة عن تواجدهما في منزل بمنطقة المساكن شرق نابلس.

وقالت، إنه تم تنفيذ عملية مداهمة للمنزل بعد التأكد من وجود المطلوبين داخله، وخلال المداهمة، حاولا الفرار، إلا أن قوة الشرطة تمكنت من القبض عليهما.

وأوضحت، أن الشخصين متهمان بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع بالقتل، والإيذاء البليغ، والتهديد باستخدام سلاحٍ ناري.

وأكدت الشرطة، التحفظ على المقبوض عليهما لإحالتهما لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقهما أصولاً.