قلق أوروبي من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

غزة/سما/

عبّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن صدمته حيال تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية.

وقال كوستا في بيان نشره عبر منصة “إكس” يوم السبت: “أشعر بالصدمة من الأخبار اليومية القادمة من غزة: مدنيون يتضورون جوعا، ومستشفيات تتعرض مجددًا للقصف. يجب أن يتوقف العنف!”.

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى “رفع الحصار فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق”، مضيفا أن “ما يحدث في غزة مأساة إنسانية. شعبٌ بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، ويتم انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي”.

وشدد كوستا على أن “التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، باتا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وفي سياق متصل، أعربت ألمانيا عن “قلق بالغ” من الهجوم البري الإسرائيلي الجديد على القطاع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية، يوهان فاديفول، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي لمناقشة تطورات الموقف، ويواصل التنسيق مع شركاء في المنطقة.

أمس الجمعة، دعت قيادات سبع دول أوروبية إسرائيل إلى الدخول في مفاوضات بنية صادقة لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة منذ قرابة عشرين شهراً، كما طالبوا برفع الحصار المفروض على القطاع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشتد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، وانقطاع شبه كامل للخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية.