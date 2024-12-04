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تعثر مفاوضات الدوحة

السبت 17 مايو 2025 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعثر مفاوضات الدوحة



غزة/سما/

أكدت مصادر مطلعة، مساء اليوم، أن جولة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة تعثرت بسبب رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أي مقترح أو صيغة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأشارت المصادر خلال حديثها للتلفزيون العربي إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض جاء إلى الدوحة دون صلاحيات حقيقية.

وبينت المصادر أن نتنياهو يصر على استعادة الأسرى دون إنهاء الحرب وهو ما ترفضه المقاومة.

وفي سياق متصل، قالت مصادرمطلعة على المفاوضات لقناة الجزيرة القطرية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة غير مخول بصلاحيات كافية للبت في القضايا العالقة.

كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يريد الإفراج عن جميع الأسرى في غزة دون وقف الحرب.

وفي ذات السياق، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو:" لم نلمس أي جدية من الجانب الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة بالدوحة.

وأضا ف خلال حديثه لقناة الجزيرة مباشر: " ندرك أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في المفاوضات لكننا لن نترك سبيلا لوقف الحرب على شعبنا.

ونوه النونو إلى  أن "مرحلة الصفقات الجزئية انتهت، مشيرا إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات تمت الموافقة عليها من دون شروط مسبقة"

وطالب القيادي في حماس بإدخال المساعدات الإنسانية فورا بوصفها حق أصيل لا يرتبط بالمفاوضات.

وتابع:" نحتاج إلى ضغط كبير عربيا ودوليا على الاحتلال لوقف الحرب على غزة.. وتعاملنا بجدية وحسن نية مع الإدارة الأمريكية من أجل الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا.

وأشار إلى أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم الضغط لإدخال المساعدات مستهجن وغير مقبول.

وأردف: " لسنا نادمين على إطلاق سراح الأسير عيدان وأثبتنا للعالم أننا لسنا الطرف المعطل للاتفاق.

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