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مصطفى يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مبادرات القمة التنموية في بغداد

السبت 17 مايو 2025 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مبادرات القمة التنموية في بغداد



رام الله/سما/

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، أهمية التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مبادرات القمة التنموية في بغداد، والتوصل إلى موقف عربي مشترك لتنفيذ المبادرات المطروحة، فيما أشار إلى تقديم رؤية شاملة لتحقيق السلام من خلال وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد مصطفى في كلمته في القمة العربية التنموية، على “أهمية التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مبادرات القمة التنموية والتوصل إلى اتفاق عربي مشترك لتنفيذ المبادرات المطروحة”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف، أنه “قدمنا اليوم رؤيتنا الشاملة والهادفة إلى تحقيق السلام بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال وإيواء النازحين وإعادة إعمار القطاع”.
ورحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالحضور في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن الحكومة العراقية أطلقت حزمة إصلاحات مالية ومشاريع تنموية دعمت قطاعات الصحة والتعليم، فضلا عن إطلاق مبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة البيئة والتغيير المناخي، فيما بين أن القمة تشكل منصة استراتيجية لترسيخ الشراكات العربية، وتفعيل الصناديق والآليات التنموية.

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