63 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم باستشهاد 63 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 34 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي أحدث الغارات، استشهد أربعة أطفال وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت منازل المواطنين في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد أربعة أطفال على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

كما استشهد عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي المحطة بدير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر في استهداف الاحتلال منزلا في حي المحطة بدير البلح وسط قطاع غزة

كما استشهد 9 مواطنين وإصيب عدد آخر بقصف طيران الاحتلال "بركس سفينة الخير" جنوب دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أفاد مستشفى العودة بوصول 4 شهداء و6 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا.

ومساء اليوم، استشهد مواطنين اثنين بقصف الاحتلال منطقة السلاطين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة، وطفلة الليلة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس.

وقالت مصادر محلية إن ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة وطفلة، استشهدوا في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عمارة سكنية في منطقة الشيخ حمد بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا بمنطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثمان شهيد من محيط سوق الجمعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ارتقى بنيران الاحتلال أمس بينما كان يحاول الحصول على الطعام من منزله.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وجرح وفقد آخرون، إثر تواصل القصف الإسرائيلي، على أحياء ومناطق عدة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة 4 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال المسيرة، على محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن رباح عبد المجيد العمور، بعد قصف من طائرة مسيَرة لجيش الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس، فيما أعلنت مصادر طبية، استشهاد الطفل عطوة عبد الله العمور متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في قصف مركبة أمس في البلدة ذاتها.

وأصيب 5 مواطنين بجروح بينهم طفلة وفتاة وامرأة حامل، إثر قصف الاحتلال خيمة نزوح، تعود لعائلة سلامة، قرب أبراج طيبة غربي المدينة، فيما استشهد المواطن خليل إبراهيم أبو شميس (47 عاما)، وجرح آخرون في غارات شنتها الطائرات المروحية، على خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأدت الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق جباليا شمال القطاع، إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، وفقدان آخرين تحت الأنقاض، حيث تجد الطواقم المختصة صعوبة في الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال قصف ونسف المنازل في مختلف أنحاء القطاع، والذي أدى إلى منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم إلى نزوح آلاف المواطنين، ومنهم من تركوا عائلاتهم تحت الركام ولم يستطيعوا انتشالهم، خاصة في منطقتي القرارة وخزاعة شمال خان يونس.

وتعرضت مناطق: المطاحن، وأبو العجين، و"تبة 86"، لقصف مدفعي وغارات، وتسمع فيها أصوات انفجارات منذ الأمس حتى الصباح، فيما نسف الاحتلال منازل المواطنين في جباليا وشمال غزة، زرع "الروبوت" بين المنازل ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية بأكملها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,272 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 120,673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,272 شهيدا، و120,673 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 3,131 شهيدا، و8,632 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.