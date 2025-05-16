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6 شهداء في قصف الاحتلال جباليا وخان يونس

السبت 17 مايو 2025 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 شهداء في قصف الاحتلال جباليا وخان يونس



غزة /سما/

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا بمنطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثمان شهيد من محيط سوق الجمعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ارتقى بنيران الاحتلال أمس بينما كان يحاول الحصول على الطعام من منزله.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر الطبية، استشهد 13 مواطنا منذ فجر اليوم.

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