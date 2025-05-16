الأمم المتحدة: لدينا خطة جاهزة لإغاثة غزة ولا وقت لطرق بديلة تضيع الوقت

نيويورك/وكالات/

أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.

ووجه فليتشر، في بيان، اليوم السبت، حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا: "دعونا لا نضع الوقت، لدينا خطة بالفعل، هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض."

وأضاف: "إنها مدعومة من تحالف من المانحين، والغالبية العظمى من المجتمع الدولي، وهي جاهزة للتفعيل اليوم إذا سمح لنا ببساطة بأداء واجباتنا."

وأشار "لدينا الأشخاص ولدينا شبكات التوزيع ولدينا ثقة المجتمعات المحلية على الأرض ولدينا المساعدات نفسها 160 ألف منصة نقالة جاهزة للتوزيع الآن".

ولفت فلتشر الى أن الأمم المتحدة قامت بفعل ذلك من قبل "ويمكننا تكراره، ونعرف كيف نسجل إمدادات المساعدات، ونفحصها، ونعيد نفحصها، ونحملها، ونفرغها، ونفتشها، ونحملها مرة أخرى، وننقلها، ونخزنها، ونحميها من النهب، ونتتبعها، ونشغلها بالشاحنات، ونراقبها، ونسلمها دون تحويل، ودون تأخير، وبكرامة".