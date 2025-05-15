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عباس يبحث مع مبعوث بوتين الاعتراف بدولة فلسطين ووقف الإبادة في غزة

السبت 17 مايو 2025 05:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عباس يبحث مع مبعوث بوتين الاعتراف بدولة فلسطين ووقف الإبادة في غزة



رام الله/سما/

 بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، الجهود الدولية لحشد الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وضرورة وقف الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركة عباس في أعمال القمة العربية الـ34، التي تنطلق السبت، في العاصمة العراقية بغداد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وخلال اللقاء، أكد عباس، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف “حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل”.

وشدد على الحاجة العاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

كما بحث الجانبان جهود عقد المؤتمر الدولي للسلام، المقرر انعقاده مطلع يونيو/ حزيران المقبل في نيويورك، “لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

ومن المقرر أن تترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك “المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وفي مايو/أيار 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وشدد عباس، خلال اللقاء، على “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ووقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة”.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وروسيا، وتطويرها في مختلف المجالات.

ووصل الرئيس الفلسطيني، الجمعة، إلى بغداد، للمشاركة في أعمال القمة العربية.

ومن المقرر أن يُلقي عباس، أمام القمة، كلمة دولة فلسطين، كما سيجتمع مع عدد من القادة والزعماء المشاركين فيها، بحسب الوكالة.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: “حوار وتضامن وتنمية”، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.

ويتضمن جدول أعمال القمة 8 بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنه متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، الخميس.

وأفاد العوادي، أن القمة ستشهد مناقشة 5 مبادرات وهي “تأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب، وتأسيس مركز عربي لمكافحة المخدرات، وتأسيس مركز عربي لمكافحة الجريمة الوطنية، وإنشاء غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك، والصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود

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